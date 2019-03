Une carte météo bigarrée ce mardi

Photo : YONHAP News

La péninsule est morcelée en de petites zones climatiques. De la pluie ou de la neige est prévue dans l'est de la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, dans les zones montagneuses de l'ouest du Gangwon, dans les provinces de Chungcheong, au centre, ainsi que dans l'arrière-pays du sud. Les provinces de Jeolla du Sud, dans le sud-ouest, et de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est, connaissent un ciel nuageux. L'île de Jeju pourrait être arrosée en fin de journée.Seule l'extrémité nord-ouest du pays, autour de Séoul et d'Incheon, semble profiter d'un ciel dégagé de nuages, mais voilé toutefois par une forte pollution.