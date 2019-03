Un rapport d’experts de l’Onu fait état du maintien du programme nucléaire nord-coréen

Photo : KBS News

Cette semaine, le comité de suivi de l’Onu des sanctions imposées à la Corée du Nord va soumettre au Conseil de sécurité un nouveau rapport d’experts, selon le Wall Street Journal.Or, ce document pointe les violations dont le pays communiste reste coutumier. De fait, il continue de défier les résolutions du Conseil pour multiplier ses importations de produits pétroliers et ses exportations de charbon à travers des transferts illicites en mer.Les experts reprochent aussi à Pyongyang de vendre, par des intermédiaires syriens, des armes à feu aux Houthis yéménites, en Libye et au Soudan. Selon eux, le régime de Kim Jong-un exploite les lacunes des sanctions pour maintenir ses programmes atomique et balistique. Il a aussi décentralisé ses infrastructures de missiles dans plusieurs endroits afin de parer à d’éventuelles actions militaires des Etats-Unis. L’aéroport de Sunan, dans sa capitale, est l’un de ces sites.A en croire ce rapport, des enquêtes se poursuivent aussi sur les individus et les entités asiatiques auxquels le Nord aurait tenté d’acheter secrètement des centrifugeuses pour enrichir de l’uranium.