Championnats du monde : deuxième médaille par équipe au sabre hommes

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne masculine de sabre a remporté hier à Padoue, en Italie, la Coupe du monde d'escrime 2018-2019 organisée annuellement par la Fédération internationale d'escrime. Il s’agit de sa deuxième victoire cette saison après celle à Alger en novembre dernier.Les quatre sabreurs Gu Bon-gil, Oh Sang-uk, Ha Han-sol et Kim Jun-ho, ont obtenu au total 424 points, loin devant leurs adversaires italiens qui ont affiché 348 points.Rappelons que l’équipe du pays du Matin clair, qui s'est hissée au sommet du classement mondial lors de la saison précédente, a réussi à maintenir son trône même si le champion du monde en titre du sabre masculin Kim Jung-hwan a pris sa retraite en début de saison, laissant sa place à Ha Han-sol.Cet exploit est d’autant plus remarquable que les sabreurs sud-coréens n’ont jamais perdu leur titre de champion au Trophée Luxardo depuis 2017.Quant aux épéistes féminines, elles ont fait leurs preuves au Grand Prix à Budapest en Hongrie. Kang Min-kyung, médaillée d’or aux Jeux asiatiques 2018, est montée sur la deuxième plus haute marche du podium, juste devant sa compatriote Choi In-jeong.