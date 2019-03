Steve Biegun affirme scruter de près les mouvements sur le site nord-coréen de Tongchang-ri

Photo : KBS News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a déclaré observer de près le regain d'activité sur le site nord-coréen de lancement de missiles à Tongchang-ri, en le considérant « très sérieux ». Et d’ajouter qu’il n’a pas encore saisi le message que Pyongyang veut faire passer et que les récentes conclusions des médias sur ce mouvement semblent prématurées. Steve Biegun a tenu ces propos lors d’une conférence organisée hier à Washington par le cercle de réflexion Carnegie Endowment for International Peace.A propos du désarmement nucléaire du Nord, l’émissaire américain a réaffirmé que son pays ne voulait pas qu’il soit progressif, mais total et rapide en échange d’une levée des sanctions à son encontre. Il en a profité pour appeler le royaume ermite à promettre l’abandon complet de ses armes de destruction massive.S’agissant de la base de Yongbyon, le haut diplomate a affirmé que jusqu’à présent, il n’y a aucune approche sur laquelle son pays et le Nord se sont mis d’accord. Selon lui, le complexe doit comprendre non seulement ses sites de production de plutonium et d’uranium, mais aussi ses dizaines d’infrastructures liées au développement atomique.Biegun a par ailleurs assuré qu’il n’y avait pas de « calendrier artificiel » de dénucléarisation, mais que l’administration Trump souhaitait atteindre cet objectif d’ici janvier 2021, date à laquelle son premier mandat expire. Il a aussi dit que la porte restait toujours ouverte au dialogue avec Pyongyang et que son pays continuerait à coopérer pour sa dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée.