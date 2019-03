Pyongyang aurait réactivé ses sites nucléaires autres que Yongbyon

Photo : KBS News

La Corée du Nord aurait réactivé ses sites nucléaires autres que son principal complexe de Yongbyon, et de l’enrichissement d’uranium semble en cours. C’est ce que nous ont appris hier des sources gouvernementales sud-coréennes.D’après ces sources, ce sont les autorités militaires qui ont fait ces constatations, et elles continuent en même temps de suivre de près les signes d’activité qu’elles avaient détectées précédemment sur le site de lancement de missiles de Tongchang-ri, également connu sous le nom de Sohae.L’armée a elle même annoncé suivre de près la situation et scruter tous les scénarios et activités possibles, y compris un tir de missile. C’est la première fois qu’elle a officiellement fait une telle annonce.Pourtant, rien ne permet d’affirmer à ce stade que le pays communiste prépare un lancement de missile.