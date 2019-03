La Corée du Sud inspecte d’urgence deux Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Eastar Jet

Photo : KBS News

Après le crash d'un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines, la Corée du Sud procède à une inspection de sécurité sur les appareils du même modèle détenus par Eastar Jet. Cette compagnie low cost en exploite deux qui lui ont été livrés en décembre.Quatre experts dépêchés par le ministère des Transports vérifient principalement l’état de maintenance et le déroulé des vols. Si un défaut de fabrication du fuselage est découvert, les vols pourront être suspendus.C’est la deuxième fois en cinq mois que ce modèle est impliqué dans une catastrophe. En octobre dernier, l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer 13 minutes après avoir décollé de Djakarta. Il s’agit donc d'une mesure de précaution.Eastar Jet est la première compagnie sud-coréenne à faire voler les appareils incriminés. Ses consœurs Korean Air et T'way Air, une autre compagnie à bas coût, doivent en prendre livraison d’une trentaine cette année. Et l’année prochaine, Jeju Air en disposera de 50 exemplaires.