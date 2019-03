L’exercice sud-coréano-américain Dongmaeng 19-1 s’achève aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Fin aujourd’hui du nouvel exercice militaire que Séoul et Washington ont mené en remplacement de leur grande manœuvre Key Resolve.Baptisée Dongmaeng 19-1, cette opération est un exercice de commandement réalisé à l’aide de simulations informatiques sur une semaine.Le ministère de la Défense, l’état-major interarmées et le commandement des opérations des trois armées ont pris part à ces jeux de guerre. Côté américain, le commandement combiné sud-coréano-américain, celui des forces américaines en Corée du Sud et le commandement du Pacifique y ont participé.Les deux alliés avaient décidé de mener cette manœuvre plus restreinte trois jours après l’achèvement du second sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Corée du Nord a toutefois dénoncé une violation de l'accord intercoréen et de celui entre Pyongyang et Washington, mais en adoptant un ton plus modéré qu’autrefois.