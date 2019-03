KT développe le premier drone intelligent à reconnaissance vocale basé sur la 5G

Photo : KBS News

Korea Telecom (KT) se lance dans le développement d’un drone intelligent piloté par la voix et s’appuyant sur le réseau mobile 5G. S'il y parvient, ce sera le premier au monde.Dans ce cadre, le géant sud-coréen des télécommunications a signé un mémorandum d’entente avec Kospo (Korea Southern Power Co.), Woori Airlines et Synxpace.A travers cette collaboration, KT tentera de créer un drone à reconnaissance vocale de nouvelle génération dont la vitesse maximale atteindra 100 km/h.Woori Airlines et Synxpace possèdent tous deux des technologies clés relatives aux drones. Le premier a déjà réussi à mettre au point un drone à décollage et atterrissage verticaux. Quant à Synxpace, il est spécialisé dans le développement du système de contrôle au sol à reconnaissance vocale.