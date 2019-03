La propagande nord-coréenne fait état d’une volonté ferme de dénucléarisation

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens sont sortis de leur silence à l’égard d’une dénucléarisation complète de l’Etat communiste. Une réserve qu’ils gardaient depuis la fin de la seconde rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump.Dans un article posté aujourd’hui, le site gouvernemental « Uriminzokkiri » a écrit que l’établissement de nouvelles relations avec les Etats-Unis, l’instauration d’une paix durable et solide dans la péninsule et la dénucléarisation complète sont la position ferme du Nord.A propos du sommet de Hanoï qui a eu lieu les 27 et 28 février, le site n’a pas fait mention d’une rupture du dialogue, appuyant au contraire sur la volonté de le poursuivre pour une résolution des questions qui y ont été débattues. Même tonalité du côté de plusieurs autres journaux de propagande.C’est la première fois après la déconvenue de la rencontre de Hanoï qu’ils ont relayé la position de Pyongyang sur ce désarmement nucléaire complet.