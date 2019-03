Les conseillers sud-coréen et américain à la sécurité nationale s’entretiennent par téléphone

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale Chung Ui-yong s’est entretenu hier par téléphone avec son homologue américain John Bolton. Sans surprise, leurs discussions ont porté sur la Corée du Nord, plus particulièrement sur le dossier du site de tir de missiles de Tongchang-ri.Les deux hommes auraient échangé sur les moyens pour leurs pays de faire face conjointement à la reprise des activités sur le site ainsi que sur les mesures à prendre suite à l’échec du sommet nord-coréano-américain de Hanoï.Dans une interview accordée la veille à la télévision ABC, le conseiller de Donald Trump a prévenu qu’il discuterait le lendemain avec son homologue de Séoul de la question nord-coréenne.Chung et Bolton devaient initialement se retrouver à Séoul avec Shotaro Yachi, le premier chef du Conseil de sécurité nationale du Japon, peu avant le sommet. Mais leur rendez-vous a été annulé à la dernière minute.On a par ailleurs appris que ce week-end, le conseiller de Moon Jae-in avait fait un déplacement secret en Chine et qu’il avait été reçu par le conseiller d’Etat Yang Jiechi. La Cheongwadae s’est refusée à confirmer cette information.