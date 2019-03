Nouveau record pour les exportations des PME

Photo : YONHAP News

L’an dernier, les exportations des PME ont atteint un niveau record de 108,7 milliards de dollars.Selon le ministère des PME et des Startups, les produits en plastique se sont le plus vendus à l’étranger, avec un montant de 5,1 milliards de dollars, devant les cosmétiques. Les exportations des produits de beauté ont eux grimpé de 25 % sur un an pour s’élever à 4,6 milliards de dollars. Leurs ventes en Chine et en Russie ont plus particulièrement progressé.Les équipements de fabrication de semi-conducteurs et ceux d’écrans plats ont eux aussi été vendus pour 2,9 milliards de dollars chacun pour figurer désormais sur la liste des dix premiers produits phares d’exportation des petites et moyennes entreprises.En revanche, les exportations de semi-conducteurs ont reculé de 5,4 %. Pour cause, les consommateurs chinois ont acheté moins de smartphones « made in Korea », tandis que les fabricants du pays du Matin clair sont confrontés à une plus forte concurrence des entreprises de l'empire du Milieu.La Chine est le premier importateur de produits des PME sud-coréennes. Viennent ensuite les Etats-Unis, le Vietnam et le Japon.