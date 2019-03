2018, année record pour les dépenses dans l’éducation privée

Photo : YONHAP News

En 2018, les sud-Coréens ont dépensé 19 500 milliards de wons, soit environ 15,3 milliards d’euros, dans l’éducation privée, ce qui représente une hausse de 4,4 % sur un an. C'est aussi un tiers des dépenses consacrées à l’éducation. Ces chiffres sont issus d’une récente enquête menée par le ministère de l’Education et l’institut national des statistiques (Kostat) au sujet de l’éducation privée.En détails, les dépenses mensuelles par personne pour l’éducation privée ont été estimées à 291 000 wons, l’équivalent de 230 euros, soit une hausse de 7 % par rapport à 2017. L’augmentation était la plus forte chez les lycéens avec 12,8 %. L’an dernier, chaque lycéen a payé en moyenne 321 000 wons, environ 250 euros, pour leurs cours privés. Cette hausse s’explique principalement par la diversification et la complexité du système d'intégration de l'enseignement supérieur en Corée du Sud.Cette étude a pris en compte pour la première fois les frais de consultation en orientation scolaire dans les dépenses consacrées à l’éducation privée. Afin d'augmenter la réussite scolaire de leurs enfants, les parents ont payé au total 61,6 milliards de wons, environ 48 millions d’euros, dont la moitié concernait des lycéens.A l’occasion de la publication de ce rapport, plusieurs mesures ont été présentées dans le but d’alléger les charges liées à l’éducation privée. L’une des mesures est de rendre transparente et simple la procédure d’admission à l’université. Parallèlement, les activités extrascolaires seront multipliées en primaire. Le ministère de l’Education a annoncé son plan de réaliser des investigations sur le terrain avec des organismes concernés afin de contrôler le renchérissement des frais des instituts privés qui dépasse celui du coût de la vie.