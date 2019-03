Séoul se prépare à l’éventuel redémarrage de ses deux projets phares avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul envisage de se préparer cette année à l’éventuelle reprise des deux projets emblématiques de sa coopération avec Pyongyang, en attendant une levée des sanctions onusiennes contre celui-ci. Ces deux projets concernent, rappelons-le, le complexe industriel de Gaeseong en territoire nord-coréen et les circuits touristiques aux monts Geumgang, également au nord du 38e parallèle. Ils ont été suspendus respectivement en 2016 et 2008.Cette annonce a été faite aujourd’hui par le ministère de la Réunification lors d’un « briefing à la nation » sur les chantiers prioritaires qu’il compte lancer en 2019.Par la même occasion, il a annoncé que le gouvernement préparerait aussi les bases pour assurer la coprospérité et la coexistence pacifique avec le Nord à travers le développement durable de leurs relations.Pour y parvenir, le ministère s’est fixé comme objectif détaillé d’engager un dialogue pour la paix avec Pyongyang, de faire des efforts substantiels pour régler la question humanitaire, ou encore d’établir un système de gestion des archives relatives aux rapports entre les ex-frères ennemis, entre autres.Justement à propos des projets liés à la question humanitaire, le ministère a également fait part de divers projets. Il s’agit notamment de rénover le centre de rencontres des familles séparées par la guerre, situé aux monts Geumgang pour y organiser leurs retrouvailles en permanence. Il s’est aussi engagé à continuer de faire en sorte de trouver une solution au dossier des prisonniers de guerre et des détenus sud-coréens dans le nord de la péninsule.