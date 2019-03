La Corée du Sud, deuxième importateur de pétrole américain

Photo : YONHAP News

L’an dernier, la Corée du Sud était le deuxième importateur mondial de pétrole brut en provenance des Etats-Unis, derrière le Canada, mais devant la Chine.D’après les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) et citées par S&P Global Platts, le principal fournisseur indépendant d’information sur l’énergie, le pays du Matin clair a acheté aux USA 236 000 barils de brut par jour, contre 378 000 barils pour le Canada et 228 000 barils pour la Chine.L’augmentation de ces importations s’explique à la fois par la hausse générale des cours de l'or noir en provenance du Moyen-Orient et par la baisse du prix du brut américain.En revanche, Pékin a diminué ses importations en raison de ses conflits commerciaux avec Washington.