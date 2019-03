Mémorandum d’entente Séoul-Pékin sur les médicaments vétérinaires

Photo : YONHAP News

L’agence sud-coréenne de quarantaine des plantes et des animaux (APQA) a annoncé avoir conclu un protocole d’entente avec son homologue chinoise. Avec pour but d’améliorer la qualité des médicaments et des produits médicaux pour animaux et renforcer leur compétitivité.En vertu de cet accord, les deux pays pourront échanger des informations concernant les produits vétérinaires, allant de leur système de gestion aux modalités d’inspection. Sans oublier la recherche conjointe des médicaments nouveaux et les échanges technologiques.L’empire du Milieu est l’un des marchés les plus prometteurs pour cette filière. En 2017, il représentait 23 % du marché mondial, avec environ 7 900 milliards de wons, l’équivalent de 6,2 milliards d’euros.Egalement en 2017, les exportations sud-coréennes de ces produits ont franchi le cap des 300 milliards de wons (230 millions d’euros). Mais celles vers la Chine ne se sont élevées qu’à 250 millions de wons (200 000 euros). L’accord devrait permettre à Séoul de renforcer sa présence sur le marché chinois.