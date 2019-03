Onu : les programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord demeurent intacts

Photo : YONHAP News

Le comité de suivi de l’Onu des sanctions imposées à la Corée du Nord a rendu publique hier la teneur d’un nouveau rapport d’experts qui va être présenté au Conseil de sécurité.Selon le rapport, le pays communiste continue de violer les sanctions onusiennes sur les produits interdits, en procédant à des transbordements en haute mer, et ses programmes nucléaire et balistique demeurent intacts. Les conclusions se basent notamment sur l'analyse de photos satellites.Ces images montrent la disparition de tas de terre et de sable, repérés en janvier 2018 dans les mines d’uranium à Pyongsan, dans l’ouest du pays. Ce qui peut suggérer la poursuite de l’extraction d’uranium.Les experts qui ont rédigé le document ont désigné le port de Nampo comme l’une des bases importantes des activités illicites. Ils ont précisé que pendant les huit premiers mois de l’an dernier, le Nord avait secrètement été ravitaillé en pétrole raffiné à plus de 140 reprises via un pipeline sous-marin du port en question.Le rapport nous apprend aussi que le régime de Pyongyang aurait dérobé environ 640 milliards de wons, soit 500 millions d’euros, par le piratage de plateformes d’échange de monnaies virtuelles depuis 2017 et que son service de renseignement a été en première ligne dans cette opération.