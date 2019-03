Dénucléarisation : seules les actions comptent, selon Pompeo

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le secrétaire d’Etat a une fois de plus exhorté la Corée du Nord à prendre des mesures substantielles en vue de se dénucléariser. En déplacement à Houston au Texas, Mike Pompeo a réitéré cet appel dans une interview hier avec la télévision locale Fox 26 Houston.Interrogé alors sur la question de savoir s’il fait confiance à Kim Jong-un, il a répondu que les actes valaient plus que les paroles et que les Etats-Unis ne comptaient donc que sur son action.Le chef de la diplomatie a évoqué le fait que lors de ses entretiens avec le dirigeant nord-coréen, ce dernier lui avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de dénucléariser son pays.Questionné sur la raison de l’échec du sommet Kim-Trump de Hanoï, Pompeo a affirmé que le royaume ermite n’était pas encore préparé à le faire autant qu’il faudrait pour répondre aux besoins de Washington.Il a tout de même fait preuve de prudence sur le regain d’activités sur le site de tir de missiles à Tongchang-ri, dans le nord de la péninsule, pour évoquer seulement le gel par le Nord de ses essais atomiques et balistiques.