Sommet entre Moon Jae-in et le Premier ministre malaisien à Kuala Lumpur

Photo : YONHAP News

Arrivé hier en Malaisie, la deuxième étape de sa tournée dans trois pays d’Asie du Sud-est, le président Moon Jae-in s’est entretenu en tête-à-tête cet après-midi avec le Premier ministre Mahathir Mohamad.Leur conversation a été dominée par la coopération entre les deux pays. Il s’agit plus précisément de l’élargir davantage et de l’étendre en même temps aux domaines nouveaux comme les technologies de l’information et de la communication, l’intelligence artificielle ou encore les infrastructures du futur. Avec pour objectif de se préparer conjointement à l’ère de la quatrième révolution industrielle et de créer un nouveau moteur de croissance.Les deux dirigeants ont aussi discuté des moyens d’organiser dans leur pays respectif différents événements en faveur des échanges culturels bilatéraux à l’occasion du 60e anniversaire, en 2020, de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Ils ont aussi convenu de faire en sorte de conclure un accord de libre-échange bilatéral d'ici la fin de l'année.A l’issue de leur sommet, Moon et Mohamad ont assisté à une cérémonie de signature de plusieurs protocoles d’entente en vue de relancer la coopération dans divers domaines entre Séoul et Kuala Lumpur.Le soir, le couple présidentiel a été convié à un dîner d'Etat offert par le roi Abdullah Shah. Et demain, il quittera Kuala Lumpur pour se diriger cette fois vers le Cambodge, la troisième et dernière étape de son périple.