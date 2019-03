Dénucléarisation : le groupe de travail sud-coréano-américain se réunit demain

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail sud-coréano-américain chargé de coordonner les efforts pour la dénucléarisation de la Corée du Nord se réunira à Washington demain, heure locale.Un responsable du ministère des Affaires étrangères a expliqué qu’il serait question cette fois des récentes relations entre les deux Corées et entre le Nord et les Etats-Unis, ainsi que de la coopération intercoréenne.Les délégués des deux alliés échangeront aussi sur les signes d’activités détectés récemment sur le site de lancement de missiles de Sohae au Nord et sur la demande d’autorisation de déplacement au complexe industriel de Gaeseong. Une demande déposée par des entrepreneurs sud-coréens qui y avaient délocalisé leur production avant sa fermeture en 2016.