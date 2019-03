Le FMI conseille à Séoul d’établir un important budget supplémentaire

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a achevé hier une mission de consultation annuelle en Corée du Sud, qui avait commencé le 27 février.A l’issue de ces travaux, sa délégation a conseillé au gouvernement de Séoul d’établir un important additif au budget s’il veut atteindre son objectif de croissance et de création d’emplois.A propos de la situation économique sud-coréenne, elle l’a qualifiée de « très solide », ajoutant toutefois qu’à court et à moyen terme, elle devrait rencontrer des difficultés. L’inquiétude est aussi de mise, selon elle, à l’égard de l’emploi et de l’endettement des ménages, la croissance étant au ralenti dans le sillage de la diminution des investissements et des échanges commerciaux mondiaux.L’institution internationale a précisé que le budget supplémentaire devrait être supérieur à 0,5 % du PIB pour réaliser l’objectif de croissance fixé à 2,6 ou 2,7 % pour cette année.Dans le même temps, elle a recommandé à la Banque de Corée de mettre en place un assouplissement quantitatif et de baisser ses taux directeurs. Cependant, la banque centrale a martelé qu’il n’était pas encore temps d’envisager de telles mesures.