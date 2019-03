Moon Jae-in ordonne la création d’une organisation nationale de lutte contre les particules fines

Photo : YONHAP News

La guerre contre la pollution aux particules fines est maintenant une réalité. La situation est tellement préoccupante que le président de la République s’engage en personne pour la traquer et multiplie aussi les plans d’actions en ce sens.Le dernier en date concerne la création d’une organisation nationale qui doit se pencher sur les meilleurs remèdes. C’est une proposition faite à l’origine par le Bareun-Avenir, la deuxième force de l’opposition, et son patron Sohn Hak-kyu.D’après le porte-parole de la Cheongwadae, Moon Jae-in a donné ces instructions hier, après avoir écouté son premier secrétaire à la coordination politique, qui lui a exposé les mesures à prendre. C’était à Brunei, la première étape de son périple dans trois pays d’Asie du Sud-est, qui l’a conduit hier en Malaisie.Lors du conseil suprême de son parti vendredi dernier, le numéro un du Bareun-Avenir a en effet affirmé qu’une coopération nationale et apportée par toutes les formations politiques serait nécessaire. Du coup, il a proposé de mettre en place l’organisation en question avec à sa tête l’ancien secrétaire général sud-coréen de l’Onu Ban Ki-moon. La Maison bleue cherchera d’abord à savoir si ce dernier est disposé à la diriger.Pendant ses dix années passées au sommet des Nations unies, Ban avait fait de la lutte contre les changements climatiques et pour le développement durable ses grandes priorités. Actuellement, il est en voyage de mission à l’étranger, une mission liée justement à ce dossier.