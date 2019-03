La compagnie sud-coréenne Eastar Jet suspend les vols de ses deux Boeing 737 MAX 8

Photo : YONHAP News

On vous le disait hier dans ce journal. Après le crash d'un Boeing 737 MAX 8 de la compagnie Ethiopian Airlines, le ministère des Transports a inspecté les deux appareils du même modèle exploités par la compagnie low cost Eastar Jet.Avant même la fin de cette inspection d’urgence, la compagnie a décidé de suspendre temporairement leurs vols. Son patron a expliqué que c’était une décision spontanée et préventive en vue de calmer les inquiétudes de ses clients.A l’heure actuelle, Eastar Jet est la seule entreprise sud-coréenne à faire voler les appareils incriminés. Ses consœurs Korean Air et T'way Air en disposeront d’une trentaine dans le courant de l’année. Le ministère envisage cependant d’interdire leur livraison, si ces avions posent un problème de sécurité.