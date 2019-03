La croissance du nombre d’actifs occupés atteint son plus haut niveau depuis 13 mois

Photo : YONHAP News

Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de personnes ayant un emploi en Corée du Sud s’est élevé à 26 346 000 en février, enregistrant une hausse de 263 000 en glissement annuel. Il s’agit de la croissance la plus importante depuis janvier 2018. Elle frôle ainsi l’objectif du gouvernement qui est de 300 000, avancé en début d’année. Le nombre d’individus employés ne cessait de reculer depuis un an.Cette hausse des travailleurs concerne notamment le secteur de la santé et des affaires sociales, qui ont accueilli 237 000 nouveaux employés de plus sur un an. Dans le domaine de l’agriculture, 117 000 personnes ont obtenu un emploi. Par contre, le nombre d’actifs occupés a diminué de 151 000 dans l’industrie manufacturière, de 60 000 dans les ventes en gros et au détail et de 38 000 dans la finance et l’assurance.D’après le Kostat, cet accroissement est dû à l’intégration des personnes âgées dans le marché du travail dans le cadre du projet gouvernemental.Par ailleurs, le nombre de chômeurs s’est élevé à 1 303 000 le mois dernier avec une hausse de 38 000 individus, et le taux d’emploi s’est établi à 59,4 % en enregistrant une augmentation de 0,2 point.