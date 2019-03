Guerre de Corée : la dépouille d’un soldat rendue à sa famille après 68 ans

Photo : YONHAP News

La dépouille d’un soldat mort pendant la guerre de Corée a rejoint sa famille hier, 68 ans après son décès.Né en 1933, Han Byeong-gu s’est engagé volontairement dans l’armée à 18 ans et a affronté l'armée chinoise en janvier et février 1951, avant de perdre la vie sur le champ de bataille. Ses restes ont été exhumés à Suribong, un mont situé à Yanggu, dans la province de Gangwon, théâtre de combats féroces durant la guerre fratricide. Plus de 700 dépouilles y ont été récupérées jusqu'à présent.Si ces restes ont pu être identifiés, c’est parce que le petit frère de Han a enregistré son ADN en avril dernier dans l’espoir de retrouver sa famille perdue. Sa dépouille sera inhumée au cimetière national de Séoul.Le ministre de la Défense a affiché sa volonté de retrouver les familles de quelque 10 000 soldats tués qui restent non identifiés.