Universiade d’hiver de Krasnoïarsk : la Corée du Sud se classe deuxième

La 29e édition de l’Universiade d'hiver s’est déroulée du 2 au 12 mars à Krasnoïarsk, en Russie. La Corée du Sud a terminé deuxième du classement général, derrière la Russie.Les sud-Coréens ont décroché 14 médailles, dont six en or, quatre en argent et quatre en bronze. Par sport, neuf récompenses ont été remportées en patinage de vitesse sur courte piste, quatre en ski et en snowboard et une en curling. Un progrès significatif comparé à la dernière édition de 2017 à Almaty, où le pays du Matin clair avait raflé 11 breloques en or sur 21, uniquement dans les épreuves de patinage de vitesse et sur courte piste.Par ailleurs, l’équipe féminine de curling est montée sur la deuxième marche du podium pour la première fois en six ans. Quant à Jeong Hae-rim, elle est devenue la première sud-Coréenne à remporter un titre en snowboard parallèle dans cette compétition.