Dénucléarisation : nouveau rendez-vous demain du groupe de travail Séoul-Washington

Photo : KBS News

C’est un premier rendez-vous après la déconvenue du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un à Hanoï les 27 et 28 février. Le groupe de travail sud-coréano-américain chargé de coordonner les efforts pour la dénucléarisation de la Corée du Nord se réunira à Washington demain, heure locale.La délégation de Séoul sera conduite cette fois par Rhee Dong-yeol, chef de l’équipe chargée de la planification de la paix et de la diplomatie au sein du ministère des Affaires étrangères. Côté américain, le secrétaire d'Etat adjoint pour l'Asie de l'est et le Pacifique, Alex Wong, et ses collègues la rejoindront.Ils échangeront sur les récentes relations entre les deux Corées et entre le Nord et les Etats-Unis, ainsi que sur la coopération économique, forestière et en matière d’aviation entre Séoul et Pyongyang.Peu après le sommet de Hanoï, le président sud-coréen a exprimé sa volonté de concrétiser la coopération économique de son pays avec son voisin du Nord. Cela dit, Washington prend ses distances avec une telle position, martelant que les rapports Séoul-Pyongyang ne pourront s'améliorer qu’en même temps que le désarmement nucléaire du royaume ermite.