Kim Jong-un ne figure pas sur la liste des députés de l’Assemblée suprême du peuple

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé hier la liste des députés de l’Assemblée suprême du peuple, dont l’élection s’est déroulée dimanche dernier. Or, Kim Jong-un ne figure pas parmi les 687 élus. Il y a de quoi s’étonner, car les dirigeants nord-coréens, dont ses prédécesseurs Kim Il-sung et Kim Jong-il, ont toujours occupé ce poste depuis 1948, année de la première élection.Par contre, les proches du maréchal sont nombreux à y siéger : le vice-président du comité central du Parti des travailleurs, Ri Su-yong, le ministre des Affaires étrangères, Ri Yong-ho, et la vice-ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui. Quant à sa sœur cadette, Kim Yo-jong, responsable de la propagande au Parti des travailleurs, elle a été élue pour la première foisCette démarche laisse entendre la volonté du royaume ermite d’être reconnu comme un pays à part entière dans la communauté internationale, et de se concentrer sur l’amélioration des relations diplomatiques. Pour rappel, l’Assemblée suprême du peuple exerce des fonctions législatives, mais ne fait en pratique qu’entériner les décisions prises par le parti unique.