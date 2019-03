Kim Kwan-young appelle à réformer la Maison bleue et le Parlement

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Bareun-Avenir a lancé un appel à une réforme radicale de la Maison bleue et de l’Assemblée nationale afin de rompre avec la vieille politique politicienne. Kim Kwan-young a fait une telle proposition lors de sa prise de parole aujourd’hui au Parlement.Pour lui, les réformes politiques doivent commencer par changer en mieux la Cheongwadae jupitérienne, qui poursuit toujours un exercice du pouvoir centralisé et qui réduit le gouvernement et le parti présidentiel au rôle de marionnette. Du coup, il l’a exhortée à diminuer l’effectif de son équipe de surveillance de hauts fonctionnaires, pour nommer au plus vite un inspecteur spécial chargé de surveiller et de dénoncer la corruption des proches du chef de l’Etat.Le numéro deux de la troisième formation politique du pays a aussi souligné la nécessité pour Moon Jae-in de communiquer régulièrement avec l’opposition.A propos de la réforme du Parlement, Kim a proposé d’adopter une loi régulant les conflits d’intérêt des députés. Enfin, il n’a pas manqué de préconiser aussi la création d’organisations nationales dont le rôle serait de s’attaquer à la crise des naissances, à la pollution aux particules fines et à la recrudescence des suicides.