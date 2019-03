Le temps était uniformément dégagé, ce mercredi, sur l'ensemble du territoire continental. Seules les îles d'Ulleungdo et de Dokdo, au large de la mer de l'Est, ont connu quelques précipitations dans la matinée.Le mercure est en légère baisse partout, sauf autour de la capitale (+2°C). D’après Météo-Corée, il fait 8°C à Séoul, 10°C à Daejeon et Daegu, et 12°C à Busan et Jeju.