Andy Kim appelle à la collaboration bipartite de Washington pour la dénucléarisation de Pyongyang

Photo : KBS WORLD Radio

Andy Kim, député démocrate de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, a accordé aujourd’hui une interview par téléphone à l’émission en anglais de KBS WORLD Radio sur le dossier de la dénucléarisation de la Corée du Nord.Selon lui, le gouvernement américain a fait un progrès considérable sur cette question depuis un an, et les négociations avec Pyongyang s’annoncent toujours positives. Il a précisé que les démocrates avaient l’intention de coopérer avec l’administration Trump à condition que celle-ci poursuive ses efforts diplomatiques sur la base d’une stratégie et du renseignement. Il a également souligné l’importance du rôle intermédiaire du gouvernement de Moon Jae-in.Récemment, la présidence de Donald Trump bat de l’aile sur le plan intérieur, notamment suite au témoignage de son ancien avocat Michael Cohen. A propos des préoccupations selon lesquelles cette situation pourrait affaiblir sa politique étrangère, Kim a affirmé que le désarmement nucléaire constituait un élément crucial de la sécurité internationale qui nécessite une collaboration bipartite. Il s’est tout de même méfié de l’influence de la crise politique américaine sur les enjeux mondiaux.Andy Kim est le seul député du Congrès américain d’origine sud-coréenne. Entré en fonction en janvier dernier, il avait affiché son ambition de diriger les politiques américaines à l’égard du royaume ermite vers la paix dans la péninsule coréenne.