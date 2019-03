Séoul se veut être un intermédiaire pour la reprise du dialogue Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a dévoilé une nouvelle liste de ses chantiers prioritaires de l’année, une liste complétée après les retrouvailles à Hanoï entre les leaders nord-coréen et américain.Le premier vice-ministre Cho Hyun qui l’a annoncée aujourd’hui a affirmé que son ministère ferait en sorte que le dialogue Pyongyang-Washington reprenne au plus vite, en s’appuyant sur la confiance de leurs dirigeants envers Moon Jae-in.Selon lui, si ces deux pays ne sont pas parvenus à un accord lors du sommet, ils ont mené des discussions productives sur les mesures que le Nord doit prendre pour abandonner ses armes atomiques ainsi que sur les contreparties de Washington.Le ministère s’est aussi engagé à remplacer le système d’armistice par celui de paix en parallèle avec l’évolution du processus de dénucléarisation, sans mentionner pour autant la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée.S’agissant des relations avec le Japon, la diplomatie sud-coréenne maintient sa position selon laquelle Séoul cherchera à la fois à régler le contentieux historique avec Tokyo et orienter leurs relations vers l’avenir.La situation reste tout de même tendue depuis que la justice sud-coréenne a ordonné fin 2018 à deux entreprises nippones de dédommager le travail forcé de Coréens pendant la Seconde guerre mondiale.