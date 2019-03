Mike Pompeo s’entretient avec le patron de l’Onu sur la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a rencontré hier, à Washington, le secrétaire général des Nations unies.A en croire un communiqué de presse publié par son ministère, Mike Pompeo et Antonio Guterres ont échangé sur de nombreux dossiers internationaux, dont celui de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et la crise vénézuélienne. La teneur concrète de leurs discussions n’est pas connue. Elle concernerait entre autres l’application des sanctions du Conseil de sécurité à l’encontre du régime de Pyongyang.La veille, le comité de suivi de l’Onu de ces mesures punitives a rendu public un nouveau rapport d’experts, selon lequel le Nord continue de les violer sur les produits interdits, en procédant à des transbordements en haute mer, et ses programmes nucléaire et balistique demeurent intacts.On estime alors que Pompeo aurait demandé au patron de l’organisation internationale de faire en sorte que ces mesures soient scrupuleusement appliquées. D’autant que son président Donald Trump maintient la pression maximale sur Pyongyang pour que celui-ci accepte une dénucléarisation totale et rapide en échange d’une levée de ces sanctions.Le département d’Etat a aussi annoncé que son représentant spécial pour la Corée du Nord Steve Biegun serait reçu aujourd’hui à New York par les ambassadeurs des pays membres du Conseil et de plusieurs autres pays. Leur conversation sera elle aussi consacrée aux efforts pour assurer la mise en œuvre des résolutions onusiennes jusqu’à la dénucléarisation définitive et entièrement vérifiée du royaume ermite.