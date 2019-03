Moon Jae-in entame aujourd’hui une visite d’Etat au Cambodge

Photo : YONHAP News

Le président de la République poursuit sa tournée asiatique. Après Brunei et la Malaisie, il est attendu cet après-midi à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, la troisième et dernière étape. Là-bas, il effectuera une visite d’Etat de trois jours.Demain, Moon Jae-in sera reçu par le Premier ministre Hun Sen pour un tête-à-tête. L’occasion pour les deux leaders de discuter de l’élargissement de la coopération entre leurs pays, particulièrement en matière d’agriculture et d’infrastructures.A l’issue de leur sommet, les deux hommes prendront part ensemble à un forum d’affaires avec pour titre « Miracle, du fleuve Han au Mékong » et s’exprimeront devant les participants.Et samedi, le dernier jour de son déplacement cambodgien, le dirigeant sud-coréen se rendra aux temples d'Angkor Vat à Siem Reap, classés par l’Unesco. Une visite décidée tardivement à la demande du gouvernement cambodgien.Peu avant de s’envoler pour Phnom Penh, Moon doit participer ce matin à un forum d’affaires Corée du Sud-Malaisie à Kuala Lumpur.Hier, lors de son entretien avec le Premier ministre Mahathir Mohamad, les deux pays se sont engagés à faire des efforts pour déclarer la conclusion d’un accord de libre-échange bilatéral en marge du sommet spécial entre le pays du Matin clair et l’Asean. Un événement qui aura lieu en Corée du Sud à la fin de l’année.