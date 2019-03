Pyongyang continue de revendiquer une dénucléarisation progressive

Photo : KBS News

Ces derniers jours, les médias nord-coréens ne cessent d’exiger une dénucléarisation progressive, la qualifiant de « plus réaliste », tandis que les Etats-Unis revendiquent un désarmement total et rapide.Selon un article posté aujourd’hui sur le site gouvernemental « Uriminzokkiri », à ce stade, l’initiative de Pyongyang en échange d’une levée partielle des sanctions internationales à son encontre reflète pleinement la position et la revendication de l’administration Donald Trump. Il s’agit donc de la meilleure solution.A propos du second sommet Kim-Trump, le site écrit que c’était une occasion pour le régime communiste de montrer sa détermination à mettre un terme à un cercle vicieux de confrontation et de haine, et de répondre aux attentes d’une nouvelle ère de paix et de prospérité. Il a également fait état d’une volonté ferme de dénucléarisation.Quant à « Meari », un autre site de propagande, il a demandé à Séoul de jouer un rôle sérieux dans l’application des deux accords signés à Panmunjom et à Pyongyang entre Moon Jae-in et Kim Jong-un.