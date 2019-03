Rappel de plus de 73 000 voitures importées en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Environ 73 500 voitures importées vont être rappelées en Corée du Sud pour défaut de fabrication. Selon le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, 103 modèles distribués par huit marques étrangères sont concernés.Dans le détail, c’est Mercedez-Benz qui doit rappeler le plus de véhicules avec environ 47 000 unités, pour des défauts détectés dans les phares ou les logiciels destiné à la communication en cas d’urgence. Vient en suite BMW avec près de 20 000 unités, pour un dysfonctionnement du tuyau de combustible. De leur côté, Porche et Renault-Samsung vont rappeler respectivement 4 000 et 1 400 voitures pour des coffres et des logiciels embarqués défectueux.Les propriétaires peuvent bénéficier d’une réparation gratuite dans les concessionnaires de la marque, et se faire rembourser pour des réparations passées correspondant aux défauts identifiés.