Femmes de réconfort : Mike Honda appelle de nouveau Shinzo Abe à s’excuser

Photo : YONHAP News

L’ancien député américain Mike Honda a appelé une nouvelle fois le Premier ministre japonais à présenter des excuses sincères aux victimes de l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale.C’était à l’occasion de sa rencontre avec la ministre sud-coréenne de l'Egalité des sexes et de la Famille, Jin Sun-mee, avec qui il s’est recueilli devant le monument érigé en l’honneur des « wianbu » dans le comté de Bergen de l'Etat du New Jersey.Cet homme politique d’origine japonaise, mais critique vis-à-vis de l’attitude de Tokyo à l’égard du passé criminel de son pays, avait fait adopter en 2007 une résolution sur les femmes de réconfort à la Chambre des représentants.De son côté, la ministre Jin, actuellement en visite à New York afin de participer à une réunion de la Commission de la condition de la femme des Nations unies, a souhaité voir le souvenir douloureux des victimes de ces exactions contribuer à l’amélioration des droits des femmes dans le monde entier.