Le conjoint de la candidate au poste de ministre des PME et des Startups se serait acquitté tardivement de près de 19 000 euros d’impôts

La désignation de futurs ministres par le président de la République est l’occasion de fouiller dans le passé de ces candidats et de leur famille, notamment au cours des auditions de confirmation à l’Assemblée nationale.La dernière révélation en date concerne la députée du Minjoo Park Young-sun, désignée vendredi dernier comme ministre des PME et des Startups. Selon la KBS, son conjoint ne s’est acquitté que récemment, à savoir le 26 février dernier et hier, de ses impôts sur le revenu à hauteur de 24 millions de wons, soit un peu moins 19 000 euros. Ce dernier travaille dans le pays comme avocat américain.Comme l’année à laquelle ces impôts ont dû être perçus ne figure pas dans le document fiscal déposé au Parlement, on peut en déduire qu’il s’agit de sommes dont le paiement a été retardé au cours des dernières années.A ce propos, la députée Park a expliqué n’avoir vérifié que tardivement les erreurs commises lors de la déclaration de revenus de son époux, avant d’ajouter qu’elle fournirait une explication plus détaillée lors de l’audition de confirmation à venir.