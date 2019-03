Record des échanges commerciaux entre Séoul et Washington, 7 ans après l’ALE

Photo : KBS News

Demain le 15 mars, cela fera sept ans jour pour jour que l'accord de libre-échange entre Séoul et Washington est entré en vigueur.D’après les données publiées par le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie, le montant des échanges commerciaux bilatéraux a enregistré 131,6 milliards de dollars l’année dernière. C’est un record.Les importations en provenance des Etats-Unis ont augmenté de plus de 16 %, privant le Japon de sa 2e place dans les importations sud-coréennes, derrière la Chine.Ceci est attribuable à la diversification des pays exportateurs avec la hausse des prix de l'énergie, entraînant l'augmentation des importations de pétrole brut américain ainsi que celles de GPL et de gaz naturel.Depuis la mise en place de ce traité commercial bilatéral en 2012, la part de marché des produits américains dans le pays du Matin clair ne cesse d’augmenter, pour atteindre 11 % en 2018. A contrario, celle des produits sud-coréens sur le marché américain a baissé à 2,9 %, contre 3,2 % en 2016.Alors que l’excédent de la Corée du Sud vis-à-vis des Etats-Unis est de 13,8 milliards de dollars, un niveau toujours élevé, son déficit dans le domaine des services tels que les voyages, les télécommunications ou les droits de propriété intellectuelle a augmenté de 20,6 % en moyenne sur les six dernières années.