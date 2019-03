Korean Air retarde l’exploitation de ses Boeing 737 MAX 8

Photo : KBS News

Korean Air a décidé de ne pas mettre en service ses Boeing 737 MAX 8 tant que la sécurité ne sera pas assurée.La première compagnie d'aviation sud-coréenne, qui prévoyait d’introduire ce modèle en mai prochain, a déclaré qu’elle suspendrait les vols jusqu’à ce que tous les problèmes soient réglés.Cette décision semble avoir été prise en considération des problèmes de sécurité soulevés au cours des dernières années et de la crainte croissante des passagers.Le crash d’un avion de Lion Air en octobre dernier et celui d’Ethiopian Airlines le 10 mars ont suscité des préoccupations sur la sécurité de ces appareils et des logiciels embarqués.Eastar Jet, la seule compagnie aérienne du pays du Matin clair à exploiter ce modèle, a décidé hier d'immobiliser les vols concernés.Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a déclaré qu'il interdirait la livraison de nouveaux aéronefs si la sécurité n'est pas garantie.