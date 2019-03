BTS occupe les 2e et 3e rangs du « Global Album Chart 2018 » de l’IFPI

Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop Bangtan Boys (BTS) occupe les 2e et 3e rangs du classement des dix albums les plus vendus au monde en 2018, établi par la Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI). C’est une première pour des artistes sud-coréens.Plus précisément, il s’agit de « Love Yourself ‘Gyeol’ : Answer » et de « Love Yourself ‘Geon’ : Tear », qui se sont classés respectivement en 2e et 3e du « Global Album Chart 2018 » dévoilé hier sur le site web de l’IFPI. La première place est revenue à la bande-originale du film américain « The Greatest Showman ».Le mois précédent, BTS s’était placé 2e au « Global Artist Chart 2018 » de l’IFPI, une première déjà pour des sud-Coréens.Le 12 avril prochain, le septuor dévoilera son nouvel album, baptisé « Map of the soul : Persona ».