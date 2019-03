Pentagone : les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes persistent

Photo : KBS News

Le département américain de la Défense considère que les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes contre les Etats-Unis et leurs alliés persistent, bien que les négociations avec Pyongyang soient toujours en cours.C’est ce qu’a expliqué hier le secrétaire américain à la Défense par intérim devant le Sénat. Patrick Shanahan a néanmoins affirmé que le Pentagone soutenait les pourparlers en vue de la dénucléarisation de la péninsule, tout en déclarant que l’objectif de l’armée américaine est d’aider les diplomates américains à continuer d’occuper une position puissante.Le haut gradé a également fait savoir que son ministère ne cesse d’appliquer les sanctions du Conseil de sécurité contre Pyongyang avec ses alliés, notamment à propos des transbordements illégaux commis par des navires nord-coréens. Et d’ajouter avoir amélioré le système de défense antimissile dans la péninsule afin de mieux protéger son pays et ses partenaires.