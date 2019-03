Première visite d’Etat d’un dirigeant sud-coréen au Cambodge en dix ans

Photo : KBS News

Moon Jae-in est arrivé hier à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, troisième et dernière étape de sa tournée asiatique.C’est la première fois en dix ans qu’un président sud-coréen effectue une visite d’Etat dans ce pays, alors que plus 200 entreprises du pays du Matin clair y sont actuellement implantées.Moon a tout d’abord participé à une rencontre avec une centaine de ressortissants sud-coréens. A cette occasion, il a souligné que le Cambodge est un des pays clés de sa « nouvelle politique du Sud ». Il s’est réjoui des avancées accomplies par les deux pays dont les échanges commerciaux ont avoisiné le milliard de dollars et les « échanges humains » ont dépassé 400 000 individus l’année dernière. Il a tenu aussi à remercier ses compatriotes d’y avoir contribué.Le locataire de la Maison bleue a félicité deux figures symboliques qui ont participé à cette soirée : Srong Pheavy, la joueuse de billard professionnelle cambodgienne, mondialement connue, qui a épousé un sud-Coréen, et Choi Yong Sok, l’entraîneur sud-coréen de l’équipe nationale de taekwondo du Cambodge.Ensuite, Moon Jae-in a rejoint le Premier ministre cambodgien pour un dîner amical avant le sommet d’aujourd'hui. Hun Sen souhaitait le rencontrer en dehors du cadre officiel.Le sommet bilatéral est donc prévu aujourd'hui, et demain. Le chef de l'Etat se rendra ensuite aux temples d’Angkor Vat, à Siem Reap, avant de regagner Séoul.