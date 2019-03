Familles séparées : Séoul et Washington achèvent leurs consultations liées à la levée des sanctions

Photo : KBS News

Les familles séparées de part et d’autre du 38e parallèle pendant la guerre de Corée pourront bientôt se retrouver par visioconférence. Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Séoul et Washington ont achevé leurs discussions liées à la levée des sanctions dérogatoires pour l’entrée de l’équipement nécessaire au Nord, à savoir l’approbation du Congrès américain, et ce, à l’issue de la réunion du groupe de travail sud-coréano-américain, tenu hier à Washington.Au cours de ces assises diplomatiques régulières, tenues pour la première fois après la déconvenue du dernier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, il a été également question des stratégies à poursuivre dans les négociations nucléaires avec Pyongyang et d’autres projets de coopération intercoréenne. Par exemple, concernant le projet de fouilles archéologiques du palais Manwoldae de la dynastie Goryeo (918-1392) à Gaeseong, en territoire nord-coréen, il a été convenu de demander l’exemption des sanctions pour l’acheminement du matériel.Toutefois, sur la visite à Gaeseong des hommes d’affaires sud-coréens qui ont délocalisé leur production au complexe industriel intercoréen, aucun progrès remarquable n’a semble-t-il été enregistré au cours de la réunion.De son côté, le ministère de la Réunification a souhaité que le côté américain discute des projets de coopération Nord-Sud à mesure qu’avancent les négociations nucléaires avec Pyongyang. Mais comme il avait affirmé que les travaux du groupe de travail pourraient servir de critère pour approuver ou non le déplacement des hommes d’affaires, celui-ci ne devrait pas se concrétiser dans un avenir proche.