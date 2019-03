Steve Biegun rend compte du dossier nord-coréen au Conseil de sécurité de l’ONU

Photo : KBS News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord s’est rendu le 14 mars au siège de l’ONU, afin de rendre compte des résultats du second sommet entre Pyongyang et Washington auprès des représentants des pays membres du Conseil de sécurité.Durant une heure, Steve Biegun leur aurait expliqué le fond du « big deal » proposé par l’administration de Donald Trump et ses divergences de position avec le régime de Kim Jong-un.L’émissaire spécial américain aurait également parlé des sanctions onusiennes imposées à l’encontre de la Corée du Nord.Cette discussion intervient deux jours après la publication d’un nouveau rapport d’experts annuel par le Comité chargé de superviser les mesures punitives contre Pyongyang. Le document déplore que le royaume ermite maintienne toujours son programme nucléaire et balistique et qu’il continue de violer les sanctions onusiennes. A ce propos, Steve Biegun aurait fait valoir la nécessité d’une coopération internationale afin que les sanctions contre Pyongyang fassent pleinement effet.Cette position s’inscrit dans le même esprit présenté par le secrétaire d’Etat américain qui a d’ailleurs rencontré le 13 mars le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. Mike Pompeo a récemment déclaré que les Etats-Unis ne fermeraient pas la porte du dialogue à Pyongyang, mais il a appelé la communauté internationale à appliquer rigoureusement les sanctions onusiennes à son égard jusqu'à ce que la Corée du Nord réalise sa dénucléarisation complète.