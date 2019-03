Intercoréen Le Conseil de sécurité évoque le transport de produits pétroliers au-dessus du 38e parallèle

Le comité chargé des sanctions contre la Corée du Nord, placé sous l’égide du Conseil de sécurité des Nations unies, a mentionné l’entrée, par la Corée du Sud, de produits pétroliers au bureau de liaison intercoréen de Gaeseong, en territoire nord-coréen.



Plus précisément, dans son rapport semestriel publié mardi, le panel d’experts sur la Corée du Nord a fait savoir qu’il avait envoyé une lettre demandant des précisions sur ces faits, relayés par les médias en août dernier. Et d’ajouter que Séoul y a répondu en affirmant que ces produits ont été utilisés exclusivement par les effectifs sud-coréens, et qu'aucun transport de valeurs économique au Nord n’avait eu lieu.



Le document onusien a ensuite fait remarquer que les Etats membres de l’Onu doivent, par avance, informer le comité de tout transport de produits pétroliers raffinés, stipulé à l’article 5 de la résolution 2397. Et d’ajouter que c’est le territoire où ces biens ont été consommés qui importe, et non leur utilisateur ou leur usage.



De son côté, un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a souligné que le rapport ne faisait pas état d’une quelconque infraction par Séoul des sanctions contre Pyongyang. Selon lui, le gouvernement a fourni des informations conformes à la demande du comité.