Séoul fournira une aide humanitaire de 12 millions de dollars à la Syrie et à la région

Photo : YONHAP News

Séoul a décidé d’apporter une aide humanitaire de 12 millions de dollars cette année à la Syrie et dans les environs.Selon le ministère des Affaires étrangères, un tel projet a été présenté par la délégation sud-coréenne participant à la troisième conférence sur le soutien à la Syrie et à la région, qui s’est déroulée du 12 au 14 mars à Bruxelles.La Corée du Sud a apporté jusqu'à présent un soutien de 63 millions de dollars au pays du Proche-Orient, en proie à une guerre civile sans merci depuis 2011, et à ses voisins tels que la Turquie, la Jordanie et le Liban qui ont accueilli des réfugiés syriens.La crise humanitaire en Syrie est considérée comme l’une des plus graves par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l’Onu.Lors de cette conférence, l’organe onusien a dénombré 11,7 millions de personnes qui nécessitent une main secourable suite au conflit syrien, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Selon son estimation, il faudrait au total 3,3 milliards de dollars pour leur apporter une aide humanitaire.D'après le ministère sud-coréen, le gouvernement a la ferme volonté de contribuer à résoudre cette crise humanitaire au retentissement mondial pour remplir sa part de responsabilité en tant que membre de la communauté internationale. Et il souhaite faire de même pour d’autres crises du Proche-Orient, comme au Yémen ou en Irak.