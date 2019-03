La côte de popularité de Moon Jae-in à son plus bas depuis son investiture

Photo : YONHAP News

Conséquence de l’échec du dernier sommet Pyongyang-Washington le mois dernier à Hanoï et de la conjoncture économique morose en Corée du Sud. La cote de popularité de Moon Jae-in a atteint à son plus bas niveau depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017, avec 44 %.Les avis négatifs sur la politique du président de la République ont atteint 46 %, dépassant ainsi les opinions favorables pour la deuxième fois depuis son investiture. Une telle inversion s’était déjà produite la troisième semaine de décembre.Du côté des formations politiques, le Minjoo, le parti au pouvoir, a recueilli 39 % des opinions favorables, le Parti Liberté Corée, 22 %, le Parti de la justice, 7 %, le Bareun-Avenir, 7 %, et le Parti pour la paix et la démocratie, 1 %.Ce sondage a été réalisé entre mardi et jeudi par Gallup Corée auprès de 1 004 adultes. La marge d’erreur est de plus ou moins 3,1 points.