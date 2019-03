Le Boeing 737 MAX interdit de survoler le territoire sud-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a interdit tout survol de son territoire par des Boeing 737 MAX 8 et 9. Il s’agit d'une mesure de précaution suite aux crashs successifs d’avions de cette série survenus à l’étranger, notamment celui de la compagnie Ethiopian Airlines le 10 mars dernier, qui a mis en doute la sécurité de ces appareils.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports a annoncé aujourd'hui que cette décision avait été transmise hier aux organismes concernés, dont les compagnies aériennes, via le système international dit « NOTAM », à savoir un « avis aux navigateurs aériens ».Cet avis est entré en vigueur hier à 14h10 et le restera jusqu'à nouvel ordre. Dans le milieu aéronautique, un NOTAM est valable en général pendant trois mois.D'après un responsable du ministère, même si Eastar Jet, la seule compagnie aérienne sud-coréenne exploitant le 737 Max, a décidé de son plein gré d’immobiliser les avions concernés au sol, il fallait prévenir toute éventuelle arrivée d’appareils en provenance d’autres pays.Actuellement, aucun avion de ce modèle ne dessert la Corée du Sud ni n’emprunte ses couloirs aériens. Le dernier avis a donc pour objectif d’empêcher les compagnies étrangères d’introduire un avion du modèle incriminé au pays du Matin clair.