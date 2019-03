Scandale des désinfectants pour humidificateur : le vice-président de SK Chemicals mis en détention provisoire

Photo : KBS News

Alors que le Parquet a relancé l’enquête sur le scandale des désinfectants pour humidificateur, le vice-président de SK Chemicals a été mis en détention provisoire hier. Park Chul est soupçonné d’avoir dissimulé depuis 2013 des documents de recherche sur la toxicité d’un produit fabriqué par la filiale du conglomérat sud-coréen.Selon le tribunal, les charges contre le prévenu sont fondées et il y a un risque de destruction des preuves.SK Chemicals avait avancé avoir lancé le désinfectant en question après avoir vérifié sa sûreté via une expérimentation réalisée par une équipe de l’université nationale de Séoul. Cependant, la compagnie a refusé de remettre ce document à l’Assemblée nationale et à la presse, en prétendant ne pas l’avoir conservé. Mais les enquêteurs ont pu récemment mettre la main dessus.Selon le gouvernement, le désinfectant incriminé, fabriqué par SK Chemicals et distribué par Aekyung Industry, a provoqué la mort de 27 personnes et 128 cas d’anomalie respiratoire entre 2001 et 2011. Mais le Parquet n’a entamé les investigations de ce scandale, révélé après celui de plus grande ampleur impliquant le fabricant Oxy Reckitt Benckiser, qu’en 2016.Depuis l’arrivée au pouvoir de Moon Jae-in il y a deux ans, son administration a promis de reprendre à zéro les enquêtes, qui auraient été bâclées sous le gouvernement précédent.