Photo : YONHAP News

Pour ce week-end des 16 et 17 mars, Météo-Corée annonce une météo plutôt couverte demain, et dégagée dimanche. La pluie ou la neige qui tombe aujourd'hui en faible quantité sur une grande partie du pays doit cesser dans la soirée.Côté températures, il faut s'attendre demain après-midi à 10°C à Séoul, 12°C à Daejeon, et 13°C à Daegu et sur l’île de Jeju.